Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarına sert yanıt veren Azerbaycan kuvvetleri adeta Ermenistan'ı bozguna uğrattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, Magadiz ile birlikte 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan bölgelere ait yeni görüntüler paylaştı.

Görüntülerde bugün kurtarılan Talış köyü de yer alıyor.

7 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin duyurulmasının ardından halk, başkent Bakü'de camlara ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı.