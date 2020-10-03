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    • 04.10.2020 01:49
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    İşgalci Ermeni darmadağın! 7 köyü daha kurtardı

    Cumhurbaşkanı , 7 köyün daha 'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.

    AA

    topraklarını işgal eden silahlı kuvvetlerinin saldırılarına sert yanıt veren Azerbaycan kuvvetleri adeta Ermenistan'ı bozguna uğrattı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Magadiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

    Aliyev, Magadiz ile birlikte 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.

    Azerbaycan işgalden kurtarılan bölgelere ait yeni görüntüler paylaştı.

    Görüntülerde bugün kurtarılan Talış köyü de yer alıyor.

    7 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI
    Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

    Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin duyurulmasının ardından halk, başkent Bakü'de camlara ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

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    Haberler Dünya İşgalci Ermeni darmadağın! Azerbaycan 7 köyü daha kurtardı