



"AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK ÖZEL"

Ülkesinin Azerbaycan veya Ermenistan'a askeri destek sağlamasının söz konusu olmadığını belirten Ukraynalı lider, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyalog ve gerginliğin azaltılması çağrısı yapıyoruz. Ancak, Azerbaycan ile ilişkilerimiz son iki yıldır çok özel. Ekonomik ve jeopolitik yönden çok güçlü" ifadelerini kullandı.