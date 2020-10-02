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    • Dünya
    • 02.10.2020 11:18
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    • 02.10.2020 11:18
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    Testi çıktı! 'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...

    Başkanı ve eşi Melania koronavirüse yakalandı. Trump, paylaşımı ile haberleri doğruladı, karantinaya gireceklerini söyledi. Trump'ın, koronavirüsü hafife alan açıklamaları ve 'vücuda dezenfektan enjekte etme' önerisi gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

    sabah.com.tr
    Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündemde!

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Trump, eşi Melania Trump'ın test sonucunun da pozitif olduğunu, süratle karantinaya girdiklerini belirtti. Açıklamanın ardından, Trump'ın koronavirüs salgınının ilk aylarında yaptığı 'dezenfektan enjekte etme' sözleri yeniden gündeme geldi. Trump, salgını çok uzun süre hafife almış, önlem almaya çalışan eyalet valilerini hedef göstermişti.

    TRUMP'IN, 'VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE ETME' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

    ABD Başkanı Donald Trump, salgının dünyayı kasıp kavurduğu nisan ayında Beyaz Saray'da dünyayı şoke eden sözler sarf etmişti. Başkan Trump, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Trump'ın dünyayı şoke eden açıklaması koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Dezenfektan önerisi ile ilgili Trump'ı tiye alan paylaşımlar yapıldı.

    DAHA SONRA ÇARK ETMİŞTİ

    ABD Başkanı Trump, 'dezenfektan enjekte etme' ile ilgili skandal sözlerini daha sonra reddetmişti. Çark eden Trump, "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." demişti.

    Bir muhabir Trump'a, 'Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?' sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." diyerek önceki sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.

    TRUMP'IN SÖZLERİ SONRASI İLAÇ ŞİRKETLERİ UYARILAR YAYINLAMIŞTI

    Trump'ın 'kinaye' olarak tanımladığı sözleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. ABD'li birçok ilaç şirketi Trump'ın açıklaması sonrası bilgilendirme duyurusu yayınlayarak vatandaşları uyarmıştı.
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    Haberler Dünya Testi pozitif çıktı! Trump'ın dünyayı şoke eden sözleri yeniden gündem oldu...