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    • 02.10.2020 22:46
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    'dan ve 'a destek!

    'ın saldırılarına karşılık topraklarını savunan 'a bir destek de 'dan geldi. Macaristan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtirken 'nin vize serbestisi çalışmaları için de 'ye çağrıda bulundu.

    Türkiye ve Azerbaycan'a bir destek daha

    Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini açıkladı.

    Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Dağlık Karağ'daki duruma ve -Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

    "DESTEKLİYORUZ"
    Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini kaydeden Szijjarto, "Biz uluslararası hukuk kapsamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları görüşmelerinde bir netice elde edilmesini umuyoruz." dedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, aralık ayında AB ve Türkiye arasında vize serbestisi konusunun görüşüleceği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Szijjarto, "AB, vize muafiyeti almak isteyen ülkeler için şartlarını açık bir şekilde belirliyor. Bir ülke şartları yerine getirdiğinde vize muafiyeti sağlanmalı diye düşünüyorum. Ama şartları yerine getirse bile vize muafiyeti verilmeyeceği düşünülen ülkelere boşuna şartlar öne sürülmemeli. Aynı şekilde bütün şartları yerine getiren ülkelere ek şart sunmamalıyız. Bu doğru değil." diye konuştu.

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    Haberler Dünya Macaristan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a destek!