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    • 03.10.2020 05:28
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    lideri Kim Jong-un'dan koronavirüse yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

    lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkanı 'a geçmiş olsun mesajı yolladı. Mesajda, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.

    AA
    Kim Jong-un'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

    lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Başkanı 'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

    Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.

    ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan koronavirüse yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı