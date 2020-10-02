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    • Dünya
    • 02.10.2020 Gazete
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    Kadın ci erkeğe benzetildiği için uçağa alınmadı

    Rus kadın ci ’nın uçak seyahati kabusa döndü. Havayolu şirketi çalışanları, ‘Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla’ diyerek Turaeva’yı uçağa almadı...

    Kadın halterci erkeğe benzetildiği için uçağa alınmadı

    Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya'nın St. Petersburg kentinden Krasnodar'a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva, Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı. Görevlilerin, pasaportunda 'kadın' yazan Turaeva'yı "Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadığı belirtildi. Rus medyasına konuşan 42 yaşındaki Turaeva, "Aşağılayıcıydı. Çocuk gibi azarlandım. Mahrem sorular soruldu. Kadın olduğumu anlatamadım" dedi.

    ÖZÜR DİLEDİLER
    Havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Anna Turaeva, "Utair yetkilileri, üzgün olduklarını söyledi. Bana 'Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz' dediler" ifadelerini kullandı.
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