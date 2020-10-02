Kadın halterci erkeğe benzetildiği için uçağa alınmadı

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya'nın St. Petersburg kentinden Krasnodar'a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva, Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı. Görevlilerin, pasaportunda 'kadın' yazan Turaeva'yı "Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadığı belirtildi. Rus medyasına konuşan 42 yaşındaki Turaeva, "Aşağılayıcıydı. Çocuk gibi azarlandım. Mahrem sorular soruldu. Kadın olduğumu anlatamadım" dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Anna Turaeva, "Utair yetkilileri, üzgün olduklarını söyledi. Bana 'Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz' dediler" ifadelerini kullandı.