TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN YENİ DALGA ORTAYA ÇIKABİLİR

Açıklamada, bankacılık sektörüne yönelik desteklerin ve denetimlerin gevşemesi halinde, takipteki alacak sorununda yeni bir dalganın ortaya çıkabileceği aktarıldı.

Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa, kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir, bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." değerlendirmesi yapıldı.

Çeşitli destek önlemlerinin salgının bankalar üzerindeki etkisini hafifleteceğine ve geciktireceğine değinilen açıklamada, ancak uzun zamandır süren zayıflıkları ele almak için kapsamlı bir stratejinin öncelik olmaya devam ettiği vurgulandı.

Yapısal reformların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu reformların güvenilir şekilde uygulanabilecek alanlarda hızlandırılması gerektiği kaydedildi.