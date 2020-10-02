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    • 02.10.2020 23:26
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    Darbeden sonra ülkeyi Eski Tayland Başbakanı , koronavirüse yakalanmış

    Tayland'ın ı 'nın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif belirtilerle atlattığı bildirildi. Darbenin ardından hakkında yolsuzluk ve görevi suistimal suçlamalarıyla davalar açılan Şinavatra ülkesini terk etmişti.

    Eski başbakanları koronavirüse yakalanmış

    Şinavatra'nın ailesinden yapılan açıklamada, 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan 'ın ağustos sonunda yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bu yüzden iki hafta süreyle hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

    Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşayan 71 yaşındaki Şinavatra'nın hastalığı hapşırık ve düşük ateş gibi hafif belirtilerle atlattığı kaydedildi.

    ÇİN ASILLI

    Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren asıllı milyarder iş adamı, 2001'de kurucusu olduğu partinin zaferinin ardından iktidara gelmişti. 2005 yılında yapılan seçimlerde iktidarını koruyan Şinavatra, 2006 yılında askeri darbeyle devrilmişti. Darbenin ardından hakkında yolsuzluk ve görevi suistimal suçlamalarıyla davalar açılan Şinavatra ülkesini terk etmişti.

    Şinavatra'nın kız kardeşi da 2014'teki askeri darbenin ardından başbakanlık görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

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    Haberler Dünya Darbeden sonra ülkeyi Eski Tayland Başbakanı Tahsin Şinavatra, koronavirüse yakalanmış