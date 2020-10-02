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    • Dünya
    • 02.10.2020 12:57
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    • 02.10.2020 12:57
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    su, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri de ele geçirdi!

    su, ’a başlatılan kara harekatı kapsamında, larda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolün sağlandığı duyuruldu.

    Azerbaycan vura vura ilerliyor!

    su, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

    Azerbaycan 'nın açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde ların gece boyu devam ettiği bildirildi.

    CAN AZERBAYCAN, BAZI STRATEJİK TEPELERİ ELE GEÇİRDİ

    Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

    Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.

    Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

    "ERMENİ GÖNÜLLÜLER, KAYIPLARDAN KORKARAK SAVAŞMAYI REDDEDİYOR"

    İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

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