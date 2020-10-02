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    • 02.10.2020 21:50
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    'li Utah Senatörü Lee'nin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

    'li Utah Eyaleti Senatörü Mike Lee'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 10 günlük karantina sürecine giren Lee, Yüksek Mahkeme yargıçlığı için yapılacak Senato oturumuna katılacağını belirtti.

    ABD'li Utah Senatörü Lee koronavirüse yakalandı

    'li Utah Eyaleti Senatörü Mike Lee'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Lee, sabah itibarıyla Kovid-19 belirtilerinin baş gösterdiğini ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

    ÇALIŞMALARINA EVDEN DEVAM EDECEK
    Lee, salı günü 'a ziyareti öncesinde yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen bugünkü yeni testin sonucunun pozitif geldiğini belirterek, "Şu an 10 günlük karantina sürecine giriyorum. Artık birçok Utahlının yaptığı gibi çalışmalarıma evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    ONAYLAMA OTURUMU İÇİN HAZIR OLACAK
    Öte yandan, Senato Çoğunluk Lideri Senatör Micth McConnell ve Senato Yargı Komitesi Başkanı Senatör ile görüştüğünü belirten Lee, görüşmede, Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterilen Amy Coney Barrett'in 12 Ekim'de Senatoda yapılacak onaylanma oturumu için hazır olacağını vurguladığını bildirdi.

    ABD Başkanı , eski Başkan tarafından atanan Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesiyle boşalan pozisyona aday olarak, muhafazakar duruşuyla bilinen Barrett'i göstermişti.

    Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda yapılacak değerlendirme oturumunda Barrett'in onaylanmasının, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Trump'ın lehine kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

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