Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.10.2020 04:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2020 04:39
    ABONE OL

    'de koronavirüse yakalandı

    'de , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Tillis, açıklamasında, "Son birkaç aydır düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırıyorum, cumartesi günü yaptırdığım test negatif çıkmıştı ancak bugün yaptırdığım test pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

    AA



    ABD Senatosu'nda Kovid-19'a yakalanan 4. senatör olarak kayıtlara geçen Tillis, yazılı bir açıklama ile hastalığını duyurdu.

    "POZİTİF ÇIKTI..."
    Tillis, açıklamasında, "Son birkaç aydır düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırıyorum, cumartesi günü yaptırdığım test negatif çıkmıştı ancak bugün yaptırdığım test pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.



    WASHİNGTON'DA ENDİŞELER ARTTI
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalandığını açıkladığı gün Tillis'in de virüse yakalanması, Washington'da salgına ilişkin endişeleri artırdı.

    Tillis, cumartesi günü Beyaz Saray'da Trump'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıç adayı Amy Coney Barrett'ı ilan ettiği etkinliğe katılan isimlerden biriydi.

    Amerikan medyasında yer alan haberlere göre söz konusu etkinliğe katılan bazı isimlerin birkaç gün içinde testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.


    Mike Lee

    ABD Senatosu'nda daha önce senatörler Rand Paul, Bill Cassidy ve son olarak cumartesi günkü etkinliğe katılan Mike Lee, koronavirüse yakalanan isimler olmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis koronavirüse yakalandı