



ABD Senatosu'nda Kovid-19'a yakalanan 4. senatör olarak kayıtlara geçen Tillis, yazılı bir açıklama ile hastalığını duyurdu.

"POZİTİF ÇIKTI..."

Tillis, açıklamasında, "Son birkaç aydır düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırıyorum, cumartesi günü yaptırdığım test negatif çıkmıştı ancak bugün yaptırdığım test pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.