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    • Dünya
    • 02.10.2020 17:08
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    • 02.10.2020 17:08
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    'de can kaybı artıyor! 212 bini aştı

    salgınından en çok etkilenen ülke olan 'de ölü sayısı son 24 saatte 893 kişi daha artarak 212 bin 726'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 7 milyon 499 bin 991'e ulaştı.

    ABD'de can kaybı artıyor! 212 bini aştı

    , dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 967 artışla 7 milyon 499 bin 991'e ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 893 artarak 212 bin 726'ya yükseldi.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bini, yapılan test sayısı da 108 milyon 435 bini geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Eyaletlere bakıldığında 822 bin 693 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 790 bin 467 vakayla Teksas ve 709 bin 144 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 266 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 399 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 849 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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    Haberler Dünya ABD'de can kaybı artıyor! 212 bini aştı