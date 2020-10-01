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    • 01.10.2020 12:20
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    Son dakika: ’dan 'a ültimatom

    ’ndan 'a ültimatom: “1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"

    DHA
    Azerbaycan’dan Ermenistan'a ültimatom
    Son dakika haberi... 'ndan 'a verilen ültimatomda "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir.



    Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"     ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan’dan Ermenistan'a ültimatom