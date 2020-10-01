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    • 01.10.2020 11:21
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    Kukla 'lara karşı çaresiz! Köşeye sıkıştılar

    Dost 'ın kullandığı Türk ’larıyla belirlenen Ermeni mevzileri tek tek havaya uçuruluyor. Emperyalist güçlerin kuklası bu konuda uluslararası kamuoyunda destek arıyor.

    Ermenistan SİHA'lara karşı çaresiz

    'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan su tarafından karşı ateş başlatıldı.

    'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, 'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.

    SİHA'ları da kullanan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır zayiatlar verdirirken Ermenistan, uluslararası kamuoyundan bu konuda yardım istiyor.

    SİHA'LARI VURMAYA ÇALIŞIYORLAR
    SİHA'lara bir türlü çözüm bulamayan Ermenistan'ın, bu durumda eli kolu bağlı. Sillah mühimatı konusunda da ülkeye sınırlaması getirilmesi, Azerbaycan'ı bu savaşta mutlak hakim olarak gösteriyor.

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