Ermenistan'ın, geçtiğimiz gün Dağlık Karadağ'da ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan, SİHA'larla Ermeni askerlerini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı.





SİHA'ları da kullanan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır zayiatlar verdirirken Ermenistan, uluslararası kamuoyundan bu konuda yardım istiyor.

SİHA'LARI VURMAYA ÇALIŞIYORLAR

SİHA'lara bir türlü çözüm bulamayan Ermenistan'ın, bu durumda eli kolu bağlı. Sillah mühimatı konusunda da ülkeye sınırlaması getirilmesi, Azerbaycan'ı bu savaşta mutlak hakim olarak gösteriyor.

