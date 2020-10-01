SÜPER YAYICI ETKİNLİKLER

"Süper yayıcı etkinlikler" olarak adlandırılan bu durum, corona virüs salgınında da tespit edilebildi. Göttingen'deki büyük aile kutlaması, Frankfurt'ta bir kilisedeki ayin, Heinsberg'deki karnaval kutlamaları, Almanya'dan sadece birkaç örnek.

Yine Seul'deki bir Zumba dans dersinin, Avusturya'nın ünlü kayak merkezindeki bir barın ve yine bazı kruvaziyer gemilerinin bu tür "süper yayıcı etkinliklere" sahne oldukları biliniyor.