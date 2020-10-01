



"İZMİR, AZERBAYCAN'IN YANINDA" ETKİNLİĞİ

İzmir'de, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını kınamak ve Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla "İzmir Azerbaycan'ın Yanında" etkinliği düzenlendi.

İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe kentte yaşayan Azerbaycan ve Türk vatandaşları katıldı.

Meydandaki kentin simge yapılarından saat kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatırken, tarihi Valilik binasına ise ışıklarla Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanısıra, "İki devlet, bir millet" yazısı yansıtıldı.

Etkinliğe katılanlar saat kulesi önünde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, "Karabağ Azerbaycan'ındır, ileri Azerbaycan askeri" sloganı attı.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu, sürekli Azerbaycan'a saldırılar düzenleyerek sivilleri katlettiğini vurguladı.

27 Eylül'de Ermenistan'ın yine Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlediğini hatırlatan Kurban, "Artık devletimiz yeter dedi ve tüm cephe boyu karşı atağa geçti. İşgal altındaki topraklarımızı kurtarmak için atağa geçti. Türkiye'den en yüksek derecede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer bize destek vermesi moral oldu. Azerbaycan devleti ve milleti bu desteği gururla izlemektedir. " dedi.

Kurban, tüm Azerbaycan halkının haklı davasında seferber olduğunu, askere yazıldığını ifade etti.

Türk halkına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kurban, şöyle devam etti:

"İnşallah Ermenistan'ın işgalinde olan topraklarımızı azad edeceğiz. Biz zaten tek milletiz. İzmir'de de valimizin başkanlığınıda büyükşehir belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla bir araya geldik. Azerbaycan'a destek verdiler. İzmir Saat Kulesi'ne Azerbaycan'ın bayraklarıyla aydınlatıldı. Valilik binamıza iki ülkenin bayrakları yansıtıldı. Bu bizleri çok mutlu etti."