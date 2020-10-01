Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.
Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.
ÇORUM'UN SEMBOLÜ SAAT KULESİ'NE AZERBAYCAN BAYRAĞI YANSITILDI
Çorum Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla 126 yıllık Tarihi Saat Kulesi ve kent merkezindeki dijital led ekranlara Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtmaya başladı.
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen saat kulesine bayrak yansıtılmasının yanı sıra Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü hoparlörlerden çalındı.
Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağının saat kulesine yansıtılması vatandaşların takdirini topladı.
Vatandaşlar, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, geçen sürücüler de korna çalarak selektör yaktı.
Saat Kulesi etrafındaki süs havuzları da Azerbaycan bayrağının renkleri olan mavi, yeşil ve kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.
"İZMİR, AZERBAYCAN'IN YANINDA" ETKİNLİĞİ
İzmir'de, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını kınamak ve Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla "İzmir Azerbaycan'ın Yanında" etkinliği düzenlendi.
İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe kentte yaşayan Azerbaycan ve Türk vatandaşları katıldı.
Meydandaki kentin simge yapılarından saat kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatırken, tarihi Valilik binasına ise ışıklarla Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanısıra, "İki devlet, bir millet" yazısı yansıtıldı.
Etkinliğe katılanlar saat kulesi önünde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, "Karabağ Azerbaycan'ındır, ileri Azerbaycan askeri" sloganı attı.
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu, sürekli Azerbaycan'a saldırılar düzenleyerek sivilleri katlettiğini vurguladı.
27 Eylül'de Ermenistan'ın yine Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlediğini hatırlatan Kurban, "Artık devletimiz yeter dedi ve tüm cephe boyu karşı atağa geçti. İşgal altındaki topraklarımızı kurtarmak için atağa geçti. Türkiye'den en yüksek derecede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer bize destek vermesi moral oldu. Azerbaycan devleti ve milleti bu desteği gururla izlemektedir. " dedi.
Kurban, tüm Azerbaycan halkının haklı davasında seferber olduğunu, askere yazıldığını ifade etti.
Türk halkına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kurban, şöyle devam etti:
"İnşallah Ermenistan'ın işgalinde olan topraklarımızı azad edeceğiz. Biz zaten tek milletiz. İzmir'de de valimizin başkanlığınıda büyükşehir belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla bir araya geldik. Azerbaycan'a destek verdiler. İzmir Saat Kulesi'ne Azerbaycan'ın bayraklarıyla aydınlatıldı. Valilik binamıza iki ülkenin bayrakları yansıtıldı. Bu bizleri çok mutlu etti."
"KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"
Etkinliğe katılanlardan Tunalı İsmailoğlu, üniversite eğitimi için İzmir'e geldiğini mezun olmasının ardından kentte yerleşme kararı aldığını söyledi.
Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan İsmailoğlu, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır. 30 yıldır bunun hasretle bekliyorduk. Karabağı geri alıp, şanlı bayrağımız orada dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Nejat Kasım ise Türkiye destekleri için çok teşekkür ederken, "Bu akşam İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nde ülkemin bayraklarının renklerini görünce çok mutlu oldum." dedi.