Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti dünya basınının gündeminden düşmüyor.
Fransız haber ajansı AFP, Türk SİHA'larının Irak'ın kuzeyinde 'oyun değiştirici' rol üstlendiğine dikkat çekti.
Analizde AFP'nin konuştuğu PKK kaynakları, "SİHA görmediğimiz tek bir gün yok, o kadar alçaktan uçuyorlar ki.." ifadelerine yer verdi.
Haber analizde ayrıca, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde SİHA'ları, PKK'ya karşı savaşında ezber bozdu" denildi.
OPERASYONLARIN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarda SİHA'ları etkin şekilde kullanması ile masraflarını büyük oranda azalttığına dikkat çekilerek, "Ankara, F-16'lar yerine daha uzun havada kalan, gözetleme yapan ve daha masrafsız TB-2 Bayraktar'ı devreye alıyor." vurgusu yapıldı.
SİHA NEDİR?
SİHA, Silahlı insansız hava aracıdır. Siha uzaktan kumanda ile uzaktan yönetilen bir uçak türüdür. Siha'nın iki türü vardır: Birisi uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.
SİHA AÇILIMI NEDİR?
SİHA'nın açılımı: "Silahlı insansız hava aracı"dır.
SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.
-Kanat açıklığı 12 metredir.
-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.
-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.
- Azami hızı 135 knottur.
- Servis irtifası 27.000 feettir.
- Havada kalış süresi 25 saattir.