SİHA NEDİR?

SİHA, Silahlı insansız hava aracıdır. Siha uzaktan kumanda ile uzaktan yönetilen bir uçak türüdür. Siha'nın iki türü vardır: Birisi uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır.

SİHA AÇILIMI NEDİR?

SİHA'nın açılımı: "Silahlı insansız hava aracı"dır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.