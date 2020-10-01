Azerbaycan'da 1992-1993 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey, Hocalı'da soykırım yaşanırken, eski Türkiye'nin o dönem Azerbaycan'ı nasıl yalnız bıraktığını savaş muhabiri Mithat Bereket'e anlatıyor.

CAN KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKTILAR!

Elçibey, "Türkiye'den Hocalı'daki kadınları ve çocukları kurtarmak için 4 tane helikopter istedim, vermediler. Ben daha ne isteyeceğim?" ifadeleri dikkat çekti.

Elçibey başka bir röportajında ise "Türkiye'den 200 milyon dolar kredi istedik, vermediler, İran verecekti, istemedim." dedi.