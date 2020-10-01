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    • 01.10.2020 21:55
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    Eski 28 yıl önce Azerbaycan'ı böyle yalnız bıraktı: 4 tane helikopter istedim, vermediler

    Azerbaycan'ın ikinci 'Hocalı Katliamı'nın yaşandığı günlerde 'nin yardım etmediğini anlattı. Elçibey, o dönem Türkiye'yi yönetenlerin i bile Azerbaycan'a çok gördüğünü söyledi. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

    takvim.com.tr

    Azerbaycan'da 1992-1993 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey, Hocalı'da soykırım yaşanırken, eski Türkiye'nin o dönem Azerbaycan'ı nasıl yalnız bıraktığını savaş muhabiri Mithat Bereket'e anlatıyor.

    CAN KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKTILAR!

    Elçibey, "Türkiye'den Hocalı'daki kadınları ve çocukları kurtarmak için 4 tane helikopter istedim, vermediler. Ben daha ne isteyeceğim?" ifadeleri dikkat çekti.

    Elçibey başka bir röportajında ise "Türkiye'den 200 milyon dolar kredi istedik, vermediler, İran verecekti, istemedim." dedi.

    Dönemin Başbakan'ı Süleyman Demirel nedendir bilinmez, Elçibey'e karşı tutum sergiledi.

    1992'DEN 2020'YE TÜRKİYE

    2020'nin Türkiye'si ise askeri, siyasi ve ekonomik bütün imkanlarını Azerbaycan'ın emrine vererek, sahada Rusya destekli Ermenistan'ı perişan etmesini sağladı. Türkiye yakın müttefikimiz Azerbaycan'a, Bayraktar İHA ve SİHA'lar, HSS'ler, Kamikaze İHA'lar, Koral ve birçok üstün savaş teçhizatı yardımında bulunuyor.
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    Haberler Dünya Eski Türkiye 28 yıl önce Azerbaycan'ı böyle yalnız bıraktı: 4 tane helikopter istedim, vermediler