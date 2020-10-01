Çin'in Henan bölgesindeki Luohe şehrinde bir lojistik tesisinde en az 5 bin evcil hayvan ölü bulundu. Karton veya metal nakliye kutularında bulunan evcil hayvanların arasında tavşan, guinea pig, kedi ve köpek olduğu ve hayvanların yaklaşık bir hafta boyunca yemeksiz ve susuz bırakıldığı belirtildi. Ölümlere, büyük olasılıkla Çin'in kitlesel yetiştirme endüstrisinin tedarik zincirindeki bir iletişim sorununun neden olduğu ve sadece yüzden fazla hayvanın canlı olarak bulunduğu ifade edildi.

"AÇLIKTAN VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜKLERİ ÇOK AÇIKTI"