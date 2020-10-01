Batı medyasının iki yüzlülüğü! Paşinyan'ın işgalci tezlerini manşetten verdiler

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye de devam ediyor.

BAKÜ YÖNETİMİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Haber 7'nin haberine göre, Çatışmanın başlamasıyla Batı'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. BM tarafından Dağlık Karabağ'da işgalci olarak kabul edilen Ermenistan'a destek için sıraya giren gazete ve dergiler, Azerbaycan'ı görmezden geliyor.

The people of #Artsakh have the right of self-determination, and the entire international community must force #Turkey to withdraw from #NagornoKarabakh conflict.



My interview to @BBC https://t.co/I4s6eLNJwp — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 29, 2020

ALİYEV YA DA AZERBAYCANLI YETKİLİLERE KENDİLERİNİ ANLATMA HAKKI VERMİYORLAR

Washington Post, BBC, The Spectator gibi gazete, dergi ve kanallar, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'a mikrofon uzattı ve işgalci tezlerini savunmasına fırsat verdi. Ancak ülkesinin toprakları için haklı bir mücadele veren İlham Aliyev ya da diğer Azerbaycanlı yetkililer görmezden gelindi.