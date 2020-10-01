Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.10.2020 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2020 11:20
    ABONE OL

    Batı medyasının iki yüzlülüğü! Paşinyan'ın işgalci tezlerini manşetten verdiler

    İşgalci 'ın saldırılarıyla başlayan bölgede devam ederken, Batı ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. , , gibi gazete, dergi ve kanallar, işgalci Ermenistan lideri Paşinyan'a mikrofon uzatırken, ülkesinin toprakları için savaşan Aliyev ya da diğer lı yetkilileri görmezden geliyor.

    Batı medyasının iki yüzlülüğü!

    27 Eylül Pazar sabahı - cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine lar başlamıştı. Azerbaycan karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye de devam ediyor.

    BAKÜ YÖNETİMİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

    Haber 7'nin haberine göre, Çatışmanın başlamasıyla Batı'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. tarafından 'da işgalci olarak kabul edilen Ermenistan'a destek için sıraya giren gazete ve dergiler, Azerbaycan'ı görmezden geliyor.

    ALİYEV YA DA AZERBAYCANLI YETKİLİLERE KENDİLERİNİ ANLATMA HAKKI VERMİYORLAR

    , , gibi gazete, dergi ve kanallar, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'a mikrofon uzattı ve işgalci tezlerini savunmasına fırsat verdi. Ancak ülkesinin toprakları için haklı bir mücadele veren ya da diğer Azerbaycanlı yetkililer görmezden gelindi.

    haberin devamı
    haberin devamı
    haberin devamı
    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Batı medyasının iki yüzlülüğü! Paşinyan'ın işgalci tezlerini manşetten verdiler