Batı medyasının iki yüzlülüğü! Paşinyan'ın işgalci tezlerini manşetten verdiler

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye de devam ediyor.

BAKÜ YÖNETİMİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Haber 7'nin haberine göre, Çatışmanın başlamasıyla Batı'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. BM tarafından Dağlık Karabağ'da işgalci olarak kabul edilen Ermenistan'a destek için sıraya giren gazete ve dergiler, Azerbaycan'ı görmezden geliyor.

