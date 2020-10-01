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    • 01.10.2020 22:12
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    'de savaş uçağı düştü

    ’de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan savaş uçağı, boş araziye düştü. Uçağın düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

    DHA
    İHA

    ABD'de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü.

    PİLOT FIRLATMA KOLTUĞU İLE KURTULDU
    Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı.

    F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü. ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
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