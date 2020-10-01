PİLOT FIRLATMA KOLTUĞU İLE KURTULDU

Pilotun fırlatma koltuğu ile kurtulduğu bildirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde havada KC-130 tipi tanker uçağından yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağının kanadı, tanker uçağına çarptı.

F-35, Imperial İlçesi yakınlarında boş araziye düştü. ABD medyası, pilotun fırlatma koltuğu ile kazadan yaralı kurtulduğunu ve hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.