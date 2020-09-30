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    • 30.09.2020 20:02
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    Son dakika: , ve işgalci 'da toplantıya çağırdı

    Son dakika haberi... Bakanı , "Rusya olarak ve Dışişleri Bakanlarını 'da toplantıya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    AA
    DHA
    Rusya'dan Karabağ hamlesi!

    Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı.

    Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi.

    Ateşkes, gerginliğin düşürülmesinin yanı sıra "provokatif" ve "savaş" retoriğinden kaçınma çağrısının yapıldığı görüşmede, tarafların müzakere sürecini yeniden başlatması gerektiği vurgulandı.

    Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesi çözümü konusunda arabuluculuk girişimlerini sürdürüceğine dikkati çekilen görüşmede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi dahil gerekli kontakları kurmak için Moskova sahası teklif edildi.
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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı