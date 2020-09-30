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    • 30.09.2020 08:22
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    Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, Terter kentine saldırıyor

    Son dakika haberine göre, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Ermenistan, Terter kentine saldırıyor

    Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

    Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.

    AZERBAYCAN 2 BİN 300 ERMENİSTAN ASKERİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU
    Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

    Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

    Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.




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