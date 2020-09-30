Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini çok sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.
Çekya ve Slovakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle acil durum ilan edecek.
Her iki ülkenin bakanlar kurulunda kabul edilen acil durum kararı, Slovakya'da yarından itibaren yürürlüğe girerken, Çekya'da 5 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.
Acil durum kararına ilişkin Çekya Başbakan Andrej Babis, virüsün ülkede ilk görüldüğü mart ayında olduğu gibi sıkı tedbirlerin hayata geçirildiği bir acil durum uygulamasına gidilmeyeceğini, ekonomi ve yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek önlemlerden kaçınacaklarını söyledi.
ÇEKYA'DA ACİL DURUM 30 GÜN SÜRECEK
Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula da acil durumun 30 gün süresince geçerli olacağını, bu zaman zarfında bazı kısıtlamaların hayata geçirileceğini kaydetti.
Prymula, acil durumun uygulanmaya başlanacağı pazartesi gününden itibaren ilk 14 günü boyunca iç mekanlarda yapılacak toplu etkinliklerin 10 kişi, dış mekanlarda ise 20 kişi ile sınırlanacağını söyledi.
Söz konusu iki haftalık süreçte özellikle riskli bölgelerdeki okullarda uzaktan eğitime geçileceğini açıklayan Bakan Prymula, alınan tedbirlerle virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Slovakya Başbakanı Igor Matovic de Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin 45 gün geçerli olacak şekilde acil durum kararı aldığını duyurdu.
Son 24 saatte bin 76 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 68 bin 919'a, toplam ölü sayısı ise 655'e yükseldi.
Slovakya'da ise son 24 saatte 567 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 bin 141'e, toplam ölü sayısı ise 48'e ulaştı.
İSPANYA'DA 11 BİN 16 YENİ KORONA VİRÜS VAKASI
İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 11 bin 16 yeni vaka tespit edildiği, son 24 saatte 177 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 769 bin 188'e, toplam ölü sayısı ise 31 bin 791'e yükseldi.
Yoğun bakım ünitesindeki hastası sayısı bin 539 olarak açıklanırken, son 24 saatte hastanelere bin 241 kişinin başvurduğu belirtildi.
FRANSA'DA SON 24 SAATTE 12 BİN 845 KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 956'ya ulaştı.
Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e yükseldiği ülkede, 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye yükseldi.
Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.