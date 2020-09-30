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    • Dünya
    • 30.09.2020 16:34
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    • 30.09.2020 16:41
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    askerlerinin Bayraktar karşısındaki çaresizliği! Yerden ateş açtılar ama...

    bölgede dik duruşuyla oyun kurucu ülke olmaya devam ediyor. , 'a karşı başlattığı harekatta Türk yapımı Bayraktar 'ları etkin bir şekilde kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise SİHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açsalar da atılan bombalar karşısında çaresiz kalıyorlar.

    Ermenistan askerleri SİHA'ya karşı çaresiz

    'ın geçtiğimiz pazar günü topraklarına düzenlediği saldırı sonucunda kardeş ülke Azerbaycan önce karşılık verdi ardından da topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlattı. Bu harekatta kullanılan Bayraktar 'ya karşı Ermeni askerleri ise çaresiz kalıyor. O anlar cephe hattında çekilen görüntülere yansıdı.

    SESİNDEN TANIDILAR
    Milliyet'te yer alan habere göre görüntülerde kamera önce havayı ve duyulan sesi kaydediyor. Videoyu çeken Rus gazeteci de duyduğu sesten bunun bir Bayraktar SİHA olduğunu söylüyor.

    ÇARESİZCE ATEŞ AÇTILAR AMA ETKİLİ OLMADI
    Görüntülerin devamında ise Ermeni askerler, Bayraktar SİHA'yı etkisiz hale getirmek için rastgele havaya ateş açıyor. Ancak SİHA bunlardan hiçbir şekilde etkilenmiyor ve mühimmatlarını bırakarak görevini başarılı bir şekilde tamamlıyor.

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