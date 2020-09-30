Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Kahire'nin kuzeyindeki Zagazig kenti Ceza Mahkemesi 6 İhvan üyesini polislerin öldürülmesi suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

Zagazig Ceza Mahkemesi aynı davada 6 kişi hakkında 10'ar yıl bir kişi hakkında da 5 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mısır yasalarına göre söz konusu karar "ön karar" niteliğinde olup, temyize götürülebiliyor.

Mısır güvenlik güçleri, 2016 yılında terör hücresi kurmak, kaos çıkarmak ve polislerin öldürülmesi suçlamaları başta olmak üzere birçok suçlamayla 13 kişiyi göz altına almıştı. Göz altına alınanlar ise tüm suçlamaları reddetmişti.

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