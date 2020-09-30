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    • 30.09.2020 19:21
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    , ve Ermenistan'a çağrısı yaptı

    (AB) Konseyi Başkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol ile görüşerek iki ülkeye çağrısı yaptı.

    AA
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    Azerbaycan işgal edilen topraklarını bir bir kurtarıken Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

    Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

    "Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.
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    Haberler Dünya Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı