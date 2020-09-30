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    • Dünya
    • 30.09.2020 15:30
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    • 30.09.2020 15:30
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    Başbakanı : ile çok lerimiz var

    Başbakanı , 'te yaptığı konuşmasında ile işbirliği konusunda mesajlar verdi. Almanya ve Türkiye'nin çok yönlü bir iş birliği ile bağlı olduğunu kaydeden Merkel "Türkiye’yle çok lerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı" dedi. Türkiye'nin leri ağırlayarak çok büyük bir iş gerçekleştirdiğini söyleyen Merkel "Türkiye bizim müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, gerçekten çok dikkate değer bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

    Merkel: Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var

    Başbakanı Angela 'te yaptığı konuşmasında ile işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

    Almanya'nın Türkiye ile çok leri olduğunu kaydeden Merkel, çoğu sorunla ilgili iş birliğine odaklanmalıyız mesajı verdi.

    İLİŞKİLERİMİZ ÇOK YÖNLÜ

    Merkel konuşmasında "Türkiye'yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı. ile arasında 'de tırmanan gerilimi görüyoruz. Ciddi bir gerilim bu. Askeri çatışmayla barış arasındaki yolun ne kadar küçük olduğunu düşünmek bile zor. Türkiye bizim müttefiğimiz ve lerin ağırlanmasında inanılmaz, gerçekten çok dikkate değer bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPIYOR

    Türkiye'nin dünyada en çok mülteci alan ülke olduğunu söyleyen Merkel "Şimdi toplam 4 milyonu buldu. Burada çok özenle şunu tartmalıyız, gerilimi nasıl yatıştırırız ve mülteci sorununda iş birliğini nasıl güçlendiririz. Türkiye'yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ama önemli sorunlarda iş birliğine de odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

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