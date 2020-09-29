Latin Amerika ve Karayip'lerde 250 binden fazla ölüm yaşandı. Salgının şu sıralar en hızlı yayıldığı ülke ise Hindistan. NTV'de yer alan habere göre, sağlık imkanlarının düşük olduğu dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 6 milyon 143 bin vakayla, ABD'nin ardından en fazla Covid-19 hastasına sahip ikinci ülke.

ABD'de yeni vaka sayısında yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda Hindistan birkaç hafta içerisinde vaka sayısında lider olabilir.

Dünya genelinde ilk aşamalarda olan 240 potansiyel aşı adayı bulunuyor. 40 aşı adayında ise klinik denemeler gerçekleştirilirken, dokuz aşı son test aşamasında.