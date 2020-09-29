Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre can kayıplarının neredeyse yarısı ABD, Brezilya ve Hindistan'da yaşandı. ABD, 210 bine yakın ölümle, tüm can kayıplarının yüzde 20'sinden fazlasına sahip.
Bir milyon insanın ölümüne neden olan virüs sadece 10 ay önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlk can kaybının 11 Ocak'ta tespit edildiği salgın şu anda pandemiye dönüştü.
Corona virüs geçtiğimiz 10 ayda 188 ülkeye yayıldı ve 32 milyondan fazla doğrulanmış vakaya sahip.
Uzmanlar hastalığı belirti göstermeden atlatanların olduğunu belirterek gerçek sayıların çok daha fazla olduğunu ifade ediyor.
Dünya genelinde aşı çalışmaları için yarış sürerken Dünya Sağlık Örgütü, salgında can kaybının 2 milyonu geçebileceği uyarısını yapıyor.
ABD'de 209 bin, Brezilya'da 142 bin, Hindistan'da ise 96 bin insan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Latin Amerika ve Karayip'lerde 250 binden fazla ölüm yaşandı. Salgının şu sıralar en hızlı yayıldığı ülke ise Hindistan. NTV'de yer alan habere göre, sağlık imkanlarının düşük olduğu dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 6 milyon 143 bin vakayla, ABD'nin ardından en fazla Covid-19 hastasına sahip ikinci ülke.
ABD'de yeni vaka sayısında yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda Hindistan birkaç hafta içerisinde vaka sayısında lider olabilir.
Dünya genelinde ilk aşamalarda olan 240 potansiyel aşı adayı bulunuyor. 40 aşı adayında ise klinik denemeler gerçekleştirilirken, dokuz aşı son test aşamasında.
Aşı geliştirme çalışmaları normalde uzun yıllar sürerken, salgının ilk zamanlarından beri dünyanın dört bir yanında şirketler yarış halinde.
Rusya haftalar önce aşıya onay verdi ancak Sputnik V adındaki aşı, ABD ve Avrupa'da yeterince regüle edilmediği gerekçesiyle endişeyle karşılandı.
Öte yandan Çin de geliştirdiği potansiyel aşının Çin Halk Ordusu'nda kullanılmasına izin verdi yine aynı şekilde üretim hızı nedeniyle bu aşı da endişe uyandırdı.
DSÖ, 2021 ortalarına kadar geniş çaplı bir aşı dağıtımının yapılmasını beklemiyor.
ABD'de ise 3 Kasım'daki seçimlere hazırlanan Başkan Donald Trump, defalarca aşının ekim ayında hazır olacağını söyledi. Ancak ABD'deki Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'nin açıklamaları DSÖ'yle benzer tarihlere işaret ediyor.