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    • 29.09.2020 13:48
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    Son dakika: , İçtimai çalışanı gazetecileri hedef aldı

    Son dakika haberine göre, İçtimai çalışanları su’nun hedefi oldu. Saldırılardan İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu. Ermeni Ordusu daha önce de bölgede görev yapan Türk ekibinin yakınlarına havan saldırısı düzenlenmişti.



    'ın sivil yerleşim yerlerine saldıran , bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Azerbaycan İctimai televizyonunun bölgede bulunan ekibi saldırıya uğradı.

    Terter Kapanlı köyünün girişinde Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıları görüntüleyen İctimai televizyonu ekibi Ermenistan su tarafından hedef alındı.




    TELEVİZYON EKİBİNE İKİ KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ
    Önce ekibin aracının yakınlarına havan mermisi atıldı. İlk saldırının ardından gazeteciler hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken ikinci bir saldırı daha oldu.

    Saldırılardan İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu.

    Daha önce de bölgede görev yapan Haber ekibinin yakınlarına havan saldırısı düzenlenmişti.

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