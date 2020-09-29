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    • 30.09.2020 01:29
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    ’te terör örgütü yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi

    ’nın başkenti ’te Ermeniler, ’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın 'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını etti. Terör örgütü yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

    'nın başkenti 'te Ermeniler, 'ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan'ın 'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını etti. Terör örgütü yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

    İki grup sık sık Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı.

    Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.

    Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycandır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.

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