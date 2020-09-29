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    • Dünya
    • 29.09.2020 13:27
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    • 29.09.2020 13:36
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    gazetesinden 'ya skandal çağrı: "Erdoğan'ın 'ı alevlendirmesini dizginlemeli"

    karşıtı haberleriyle bilinen gazetesi, 'da işgalci ile güçlerinin sını ele aldığı başyazısında, "'nun, Türkiye'nin uzun süredir devam eden bir tartışmayı alevlendirmesini dizginlemesi gerektiğini" yazdı. Bölgedeki Ermeni işgalini görmezden gelen Times, faturayı yine Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a kesti!

    Times gazetesinden NATO'ya skandal çağrı

    Times, dünyanın takip ettiği çatşmaya ilişkin yine karşıtı algı kokan skandal bir habere imza attı. Haberde, "NATO, Erdoğan'ın bölgeyi alevlendirmesini dizginlemeli" ifadelerine yer verilerek nın faturası işgalci 'a değil, Türkiye'ye kesilmeye çalışıldı.



    "GERİLİMİ ERDOĞAN KÖRÜKLÜYOR"
    Gazete, "Yeniden çatışma çıktı ve kötüleşebilir" derken, "komşu ülkeleri de dahil ettiğinden tartışmanın normal bir sınır çatışmasından çok daha tehlikeli olduğunu" belirtti ve "Gerilim, özellikle Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından körükleniyor. NATO müttefikleri, Erdoğan'ı değişken hareketlerinin barışa tehdit oluşturduğuna ikna etmeli" iftirasına yer verildi.

    AZERBAYCAN ORDUSUNUN TOPRAKLARINI ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR
    ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

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    Haberler Dünya İngiliz Times gazetesinden NATO'ya skandal çağrı: "Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'ı alevlendirmesini dizginlemeli"
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