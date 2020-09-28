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    • Dünya
    • 28.09.2020 10:31
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    • 28.09.2020 10:31
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    Son dakika: 'da kısmi seferberlik ilan edildi

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı , ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Azerbaycan su karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

    Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

    Cumhurbaşkanı 'in imzaladı karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

    Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

    Dün sabah saatlerinde -Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan su karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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