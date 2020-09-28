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    • 28.09.2020 15:46
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    Çatışmaların fitilini ateşleyen su leri hedef alıyor

    Son dakika haberi... - cephe hattında son iki günde Ermenistan sunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda ler arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü. Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribat, muhabirler tarafından yerinde görüntülendi.

    Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

    Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

    Bölgeye giden AA muhabirleri Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.



    Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.


    Köy sakinlerinden Azad Ağayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.



    Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti.



    Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

    Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.
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