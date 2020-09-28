California’da yangınlar bitmiyor

20 Eyaletten itfaiye ekiplerinin desteği ile sürdürülen yangın söndürme çalışmalarında devam eden hava sıcaklıkları ve yüksek rüzgarlar çalışmaları zorlaştırıyor.

CalFire'dan alınan bilgiye göre 2020 yılında yangın sezonunun başlamasından bu yana çıkan 8 bin 136 yangında 26 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 630 bina hasar gördü ve 15 bin kilometre kare alan yandı.