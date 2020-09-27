Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.09.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 09:05
    ABONE OL

    'dan skandal hamle! Aksaz’a karşı Girit...

    ’nin ’deki sismik araştırmalarını hazmedemeyen , bir yandan diplomasi görüşmeleri isterken diğer yandan da skandal hamlelerine devam ediyor. Atina, Girit Adası’ndaki deniz üssünü ’teki Aksaz Üssü’ne eş güçte olabilecek şekilde büyütmek için düğmeye bastı. İddiaya göre ABD de Girit’teki üssünü genişletecek.

    Yunanistan'dan skandal hamle! Aksaz’a karşı Girit...

    bir yandan ile muhtemelen ekim ayının ilk yarısında İstanbul'da tekrar başlaması beklenen istikşafi görüşmelere hazırlanırken, diğer yandan Girit adasındaki deniz üssünü 'teki Aksaz deniz üssüne eş güçte olabilecek şekilde büyütmeyi planlıyor. Başkanlığı, Türkiye'nin 'ye de bildirdiği 'deki kıta sahanlığı sınırları, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve 'Oruç Reis' gerilimi sonrasında, savunma statejisinde önem kazanan Girit adasının Suda mevkisinde bulunan askeri üssünün büyütülmesi için düğmeye bastı.

    TÜRKİYE'YE BASKI İÇİN
    Suda'daki askeri tesislerin büyük bir deniz üssüne dönüştürülmesi amacıyla, yeni iskeleler, gemi onarım tesisleri inşası öngören bir proje hazırlandı. Sözkonusu proje geçtiğimiz günlerde Parlamento Savunma Komisyonu tarafından onaylandı. Haber sitesi "real.gr", Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un biri 'Ege' diğeri ise 'Akdeniz' olmak üzere iki donanmanın oluşturulmasını planlandığını belirtti. Planlamaya göre 'Ege donanması'nın üssü Atina yakınındaki Salamina adası, 'Akdeniz donanması'nın üssü ise Girit adası olacak. Aynı haber sitesi "Genelkurmay Başkanı Floros'u vizyonu, Girit'te Türkiye'nin 'Aksaz' üssüne eş güçte bir üssün bulunması. Türkiye böyle bir durumda, kendini daimi baskı altında hissedecek" iddiasında bulundu.

    POMPEO NE İSTEYECEK
    Bu arada, bu gece Yunanistan'a gelmesi beklenen Bakanı Mike Pompeo'nun, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias'dan yine Suda limanında bulunan Amerikan üssünün de büyütülmesini isteyeceği öne sürüldü. gazetesi "ABD, Suda'daki deniz ve hava üssünün, Doğu Akdeniz ve 'yı kontrol edebilmek için 'dev üs' haline dönüştürülmesini istiyor. Suriye, Irak ve Afganistan'dan çekeceği askeri güçlerin bir bölümünü de Suda'da konuşlandırmayı planlıyor" ifadesini kullandı. Pompeo, Girit'teki ABD üssünü de ziyaret edecek.

    YUNAN SÖZCÜ: ADALARI KONUŞMAYIZ
    Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, adaların silahsızlandırılması konusunu Türkiye ile kesinlikle görüşmeyeceklerini söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Peças, Skai televizyonuna verdiği demeçte "Ne geçmişte, ne de bugün herhangi bir Yunan hükümeti, Türkiye ile bu konuyu görüşmedi, görüşmez de. Böyle bir konunun görüşme masasına getirilmesini kabul etmez. Bu konu için masaya oturmaz" dedi.

    Peças, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, TBMM'nin Ege'de karasularını genişletmesi halinde bunu savaş sebebi (casus belli) sayacağına ilişkin kararına ve Türkiye'nin Ege 'na (4. Ordu) değinerek, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasının BM sözleşmesinin meşru müdafaa ile ilgili 51'inci maddesi gereğince doğal hakkı olduğunu iddia etti, "Egemenliğimizi korumak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan ABD kaynakları, Pompeo'nun ziyareti sırasında adaların silahsızlandırılmasının gündeme gelebileceğini belirtmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Yunanistan'dan skandal hamle! Aksaz’a karşı Girit...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri