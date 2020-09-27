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    • 27.09.2020 18:55
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    Son dakika: 'dan ve açıklaması

    'ın 'a yönelik alçak saldırıları sonrası Azerbaycan da harekete geçerek karşı saldırılarıyla işgal altındaki bazı topraklarında kontrolü tekrar sağladı. Ermenistan'ın saldırılarına ses çıkartmayan , Azerbaycan'dan gelen 'Savaş Hali' ilanı üzerine "yı durdurun" çağrısında bulundu.

    NATO'dan çağrı!

    , ve 'a cephe hattındaki ları durdurma çağrısında bulundu.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, 'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

    "TARAFLAR ACİLEN ÇATIŞMALARI DURDURMALI"
    Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı." ifadesini kullandı.

    Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai, "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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