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    • 27.09.2020 23:45
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    Son dakika: ABD : lara derhal son verin

    Son dakika haberi...ABD ndan yapılan açıklamada, 'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi.

    ABD'den çatışmalara son verin çağrısı

    Son dakika haberi...ABD ndan yapılan açıklamada, 'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi.

    "ŞİDDETİN TIRMANMASINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"
    larda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." denildi.

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafa da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

    MÜZAKERE ÇAĞRISI
    Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için iki ülkeye aradaki mevcut iletişim kanallarını kullanmaları ve sahadaki gerginliği tırmandıracak ''faydasız'' retorik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "ABD, dışardan tarafların artan şiddete müdahil olmasının duruma yardımcı olmayacağına ve sadece bölgesel gerilimi tırmandıracağına inanıyor. Tarafları bir an önce Minsk Grubu eş başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." denildi.

    Açıklamada, ABD'nin, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak da tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğu da kaydedildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı: Çatışmalara derhal son verin
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