AZERBAYCAN SEFERBERLİK İLAN ETTİ!

Azerbaycan, 24 saat için seferberlik ilan ettiğini açıkladı. Azerbaycan ordusu hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusu hedeflerine SİHA'larla atış yaptığı anlar ise kamuoyu ve dünyayla paylaşıldı.

ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?



Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine yönelik başlattığı saldırı sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine askeri seferberliğin ne demek olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.

AZERBAYCAN'DAN 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.