DAHA ÖNCE DE BULMUŞTU

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Ekonomi dergisi Forbes, 1989'da Escobar'ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980'lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80'ini üretiyordu.