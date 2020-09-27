BEYİN YİYEN AMİP NEDİR? NASIL BULAŞIR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Amip adı verilen bakterinin özellikle tatlı sularda yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, " 'Naegleria fowleri' şu günlerde gündemde ancak akantamoba da her yerde seyrek ancak nispeten sık görüldüğü Amerika'da fazla görülen formu. Naegleria Fowleri özellikle menenjite yol açıyor, akantamoba da vücuda daha çok gözden girerek bazen beyinde lezyon yapabiliyor. Menenjite ve beynin iç kısmının iltihabına yol açabiliyor.

Tedavisi oldukça güç. Çoğu olguda yaşam kaybıyla sonlanan zor klinik tablolar gözleniyor. Virüslerin kaynağı tatlı sular. Daha çok 'vahşi doğa' diyebileceğimiz alanlarda Amerika'da seyrek de olsa görülen bir tablo. Yapılmış araştırmalara baktığımızda bu virüslerin Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle kaynak sularında çok yaygın görülebildiğini biliyoruz. Ancak vücuda girmesi kolay değil. Mikroorganizmanın burundan girerek arkasındaki silüsü geçip beyne ulaşması, sık görülmesine engel olan en önemli faktör ama sularda oldukça yaygın bulunabildiğini de göz ardı etmemeliyiz" diye konuştu.

"GÖZDEKİ EN UFAK KIZARIKLIKTA HEKİME BAŞVURUN"

Özellikle lens kullanan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, şunları söyledi: