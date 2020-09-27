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    • 27.09.2020 23:01
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    n senatörden ’a destek! "Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli"

    'ın 'a yönelik alçak saldırısına bir tepki de 'dan geldi. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi , Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu belirterek " Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

    DHA
    İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek!

    'ın 'a yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ermenistan'ın provakatif saldırılarına bir tepki de 'dan geldi. İtalyan

    Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi , İtalyan basınına verdiği demeçte, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu söyledi.

    AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ
    İtalyan senatör, anlaşmazlığın çözümünün Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanması gerektiğini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkelerine ve uluslararası kul görmüş devlet sınırlarının dokunulmazlığına tam saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ferrara, AB'nin tansiyonun düşürülmesi için diplomatik kanallarını adil şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.

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