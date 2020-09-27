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    • 27.09.2020 13:52
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    • 27.09.2020 13:52
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    'de kömür madeninde karbonmonoksit si: 16 ölü

    'in güneybatısındaki Çongçing kentinin Çiciang bölgesindeki kayışların yanması sonucu karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin mahsur kaldığını bildirildi.

    Çin'de kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi: 16 ölü

    'in güneybatısında bir kömür madeninde karbonmonoksit si sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

    Xinhua'da yer alan habere göre, yetkililer ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentinin Çiciang bölgesindeki kayışların yanması sonucu karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

    Mahsur kalanlardan 16'sının hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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