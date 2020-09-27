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    • 27.09.2020 15:24
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    'dan 'a misliyle karşılık! Hedefler işte böyle vuruldu!

    Son dakika haberleri... 'ın alçak saldırısına 'dan misliyle cevap verilmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.

    takvim.com.tr

    Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

    Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, 'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

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    Haberler Dünya Azerbaycan'dan Ermenistan'a misliyle karşılık! Hedefler işte böyle vuruldu!
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