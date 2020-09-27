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    • 27.09.2020 21:59
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    'ı tarumar ederken 'den açıklama geldi: Endişeliyiz, durdurun

    , 'ın 'a alçakça saldırısından sonra Dağlık Karağ bölgesinde ilerleyen Azerbaycan sundan tedirgin oldu. AB ve yaptığı yazılı açıklamada yaşanan lardan endişe duyduklarını bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında ayrıntıları anlattı.

    AA

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında çıkan çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

    AB: ÇATIŞMALAR DURDURULSUN

    "AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullanan Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını kaydetti.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

    Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.
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