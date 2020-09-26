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    • Dünya
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    • 27.09.2020 04:49
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    Yolsuzluk iddiaları ve koronavirüste başarısız yönetim 'de 'nun sonunu getiriyor!

    Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici ’teki lık rezidansı önünde toplandı.  Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık “Bibi () evine dön" sloganları attı.

    AA
    Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor

    Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı.

    Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganları attı.

    SUÇ BAŞBAKANI
    Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, "Demokraside hasta olmak diktatörlükte sağlıklı olmaktan iyidir" yazılı pankart dikkati çekti.

    Gösterinin yapılacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, göstericilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık anons yaptı.

    Bazı göstericilerin sosyal mesafe kurallarına uymak için yanlarında şerit getirdiği göze çarptı.

    4 AYI AŞKIN SÜREDİR GÖSTERİLER SÜRÜYOR
    İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

    İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti.
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