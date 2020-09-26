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    • 26.09.2020 20:45
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    'nın Harkov bölgesinde düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

    'nın Harkov bölgesinde düşen tipi askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı. , karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

    AA

    Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

    Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.



    Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

    Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.



    UÇAK KAZASI
    Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı. Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.
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