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    • Dünya
    • 27.09.2020 05:02
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    • 27.09.2020 05:02
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    Trump yönetimi lerine kısıtlama getirmeyi planlıyor

    medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi lerin lerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor. ABD sunulan teklifte, teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.

    ABD öğrencilere kapıyı kapatıyor!

    medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi lerin lerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor. ABD sunulan teklifte, teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.

    Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.

    Kısıtlamanın getirilmesi durumunda öğrencilerin vizelerinin süresini uzatabilmesi için ek süreye ihtiyaç duydukları, hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek.

    Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.

    Düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.

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