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    • 26.09.2020 23:48
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    Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken açıklama! kazanmak mümkün

    Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan , bazı koşullarda Kovid-19'a karşı hayat boyu bağışıklık kazanmanın mümkün olduğunu söyledi. Maksyutov, "Bağışıklık sisteminin belirli özelliklere sahip olması ve hastalığın ağır geçirilmesi durumunda ömür boyu bağışıklığın oluşabileceğini öngörebilirim" diye konuştu.

    Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken açıklama

    Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Maksyutov, bazı koşullarda Kovid-19'a karşı hayat boyu bağışıklık kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.

    Maksyutov, "Bağışıklık sisteminin belirli özelliklere sahip olması ve hastalığın ağır geçirilmesi durumunda ömür boyu bağışıklığın oluşabileceğini öngörebilirim" diye konuştu.

    Vektör Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıyla ilgili de bilgi veren Maksyutov, Kovid-19'a karşı antikorların ilk aşıdan 14 gün sonra antikor gelişmeye başladığını, ancak korumaya yeterli olacak titrenin ikinci aşıdan sonra geliştiğini, iki aşının arasındaki sürenin 21 gün olduğunu vurguladı.

    Vektor Enstitüsü'nün koronavirüsü önleyen iki aşıyı piyasaya sürmeyi planladığını belirten Maksyutov, sivil vatandaşların yararlanacağı bu iki aşının daha önce geliştirilen 6 teknolojik platform arasından seçildiğini sözlerine ekledi.

    .Diğer yandan Rusya'nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor'un başkanı Anna Popova, Vektor Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıda klinik denemeler aşamasının sonuna gelindiğini, denemelerin başarılı olduğunu, aşının uygulandığı gönüllülerde gerekli antikor titresinin oluştuğunu, ateş yükselmesi ya da buna benzer yan etkilerin görülmediğini açıklamıştı.

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