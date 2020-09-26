Vektor Enstitüsü'nün koronavirüsü önleyen iki aşıyı piyasaya sürmeyi planladığını belirten Maksyutov, sivil vatandaşların yararlanacağı bu iki aşının daha önce geliştirilen 6 teknolojik platform arasından seçildiğini sözlerine ekledi.

.Diğer yandan Rusya'nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor'un başkanı Anna Popova, Vektor Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıda klinik denemeler aşamasının sonuna gelindiğini, denemelerin başarılı olduğunu, aşının uygulandığı gönüllülerde gerekli antikor titresinin oluştuğunu, ateş yükselmesi ya da buna benzer yan etkilerin görülmediğini açıklamıştı.