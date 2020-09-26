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    • 26.09.2020 22:38
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    Eski Savunma Bakanı 'ın 'dan tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı!

    eski Savunma Bakanı 'ın 1969 yılında 'nda 'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı haberde Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor.

    İsrailli eski bakan hırsız çıktı

    eski Savunma Bakanı 'ın 1969 yılında 'nda 'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.

    İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı bir haberde, İsrail'de 1967-1974 yılları arasında savunma bakanı olan Moşe Dayan'ın Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eserleri çalarken çekilen fotoğrafına yer verildi.

    FOTOĞRAF HIRSIZLIĞIN BELGESİ
    Fotoğrafın Dayan'ın tarihi eserleri çaldığının belgesi olduğu belirtilen haberde, Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor.

    Maariv'de gazeteci olan İdo Dissentchik, olaya Ebu Rudeys'teki petrol sahalarını koruyan bir askerken şahit olduğunu belirtti.

    Bir gün kendisi ve diğer askerlerin, bölge gezisi yapan Savunma Bakanı Dayan'ın güvenliğini sağlamak için Firavun tapınağı olan Sarabit al-Server'a gitme emri aldığını aktaran Dissentchik, "Askerler araçlarla hedeflerine götürüldüler ve geldikleri yerde Dayan'ın helikopterini buldular. Dayan, koruma görevlisi beklemiyordu. Belki geldiğimizden de haberi yoktu. O ve tarihi eser uzmanı arkadaş askeri değil, tarihi eser gezisi yaptılar." ifadelerini kullandı.

    Dissentchik, Dayan'ın çantaları askeri helikopterle bölgeden çıkarttığını kaydetti.

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    Haberler Dünya İsrail Eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın Mısır'dan tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı!
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